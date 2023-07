Calciomercato Roma, dalla Spagna rilanciano: accelerata per Morata

La Roma in queste ore sta provando ad accelerare per Alvaro Morata nonostante il forte inserimento dell’Inter dopo l’abbandono della trattativa per Lukaku. Anche la Juventus è interessata ad un ritorno dell’attaccante spagnolo ma in queste ore Tiago Pinto sta spingendo.

Calciomercato Roma, dalla Spagna confermano l’accelerata per Morata

Come riportato da Marca, sono i giallorossi a spingere per l’arrivo dell’attaccante spagnolo, con la spinta di José Mourinho che lo ha già avuto al Real Madrid. Nonostante le offerte dall’Arabia, la presenza a Roma di Juanma Lopez, agente di Morata, conferma come l’interesse dei giallorossi sia forte e si lavori per trovare un accordo.