Calciomercato Roma, è fatta per Xhaka: tutti i dettagli

Calciomercato Roma

La Roma mette a segno il suo primo colpo di mercato, che prenderà via ufficiale il primo luglio. Intanto Tiago Pinto ha trovato l’accordo definitivo con l’Arsenal. Le conferme arrivano sia dall’Inghilterra che dal ritiro della Svizzera.

Calciomercato Roma, lo svizzero ha scelto Mou

Secondo le prime indiscrezioni, l’accordo si dovrebbe trovare intorno ai 18 milioni, ai quali andrebbe ad aggiungersi i bonus facili che serviranno a convincere l’Arsenal. Intanto Tiago Pinto ha già risolto ogni dettaglio con il calciatore: un contratto con i giallorossi di 4 anni, a 2,5 milioni più i premi, non molto più di quello che Xhaka guadagnava a Londra, ma a quanto pare la scelta viene dettata soprattutto perché ci sarò Mourinho, ha scelto lui.

Xhaka, dal suo conto, non si trova molto bene in Inghilterra, non è particolarmente amato dalla tifoseria, l’Arsenal ha già pronto il sostituito, Ruben Neves, portoghese del Wolverhampton. Intanto la società inglese, vista la deludente stagione appena conclusa, dovrà fare un po’ di scelte anche legate al lato economico, quindi ha scelto di lasciar andare Xhaka senza troppi problemi. Il centrocampista, classe 1992, è anche capitano della Nazionale svizzera, la quale disputerà l’Europeo che prenderà il via questa sera. Al momento il giocatore è concentrato soltanto su questo, poi si penserà a parlare del suo futuro.