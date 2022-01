Calciomercato Roma, è sprint a due per il centrocampista: i nomi

Dopo l’arrivo di Maitland-Niles, Tiago Pinto è pronto a regalare il secondo acquisto a Mourinho. Il tecnico portoghese aspetta sempre quel centrocampista in grado di cambiare il gioco della Roma viste le ultime prestazioni opache dei giallorossi contro Sampdoria e soprattutto Milan. Lo Special One, che si aspetta una grande prestazione da parte dei suoi ragazzi vuole però anche dei rinforzi dal mercato che arriveranno solamente dopo qualche cessione.

Con due probabili uscite tra Darboe, Diawara e Villar, che Mourinho non considera nel progetto giallorosso, il tecnico ex Inter e Real Madrid su tutte, si aspetta un nuovo centrocampista con la corsa che si è ridotta ormai tra Kamara e Sergio Oliveira. Il centrocampista del Marsiglia si svincolerà il prossimo 30 giugno ed è un pallino di Tiago Pinto anche se il giocatore piace anche a Real Madrid, Chelsea, Juventus e Milan anche se rimarrà per altri 6 mesi nel club francese costringendo la Roma a virare sul centrocampista del Porto. Il giocatore portoghese è allettato dall’ipotesi di giocare con Mourinho e i due club sembrerebbero aver trovato un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.