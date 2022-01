In arrivo Oliveira alla Roma

Trattativa conclusa per Sergio Oliveira alla Roma. Il portoghese, classe 92, giocherà per la squadra capitolina fino a fine stagione.

L’accordo che è stato raggiunto tra Roma e Porto prevede u prestito oneroso a 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni. I giallorossi riescono ad evitare l’obbligo di riscatto per il calciatore che comunque potrebbe rimanere a Roma anche nella prossima stagione.

Il centrocampista costerebbe quindi, nel caso in cui si esercitasse il diritto di riscatto, meno di 15 milioni alla Roma. Oliveira era già stato accostato in estate alla Fiorentina che trattava per 18 milioni.

Domani le visite mediche per Sergio Oliveira

Per la squadra di Mourinho è di fondamentale importanza un mediano in questo momento, soprattutto dopo la disfatta contro la Juventus.

Oliveira arriverà a Roma domani per le visite mediche e potrebbe già sperare in un posto da titolare nella gara di domenica prossima contro il Cagliari.