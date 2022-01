Calciomercato Roma, conferme sul difensore: contatti con l’entourage

Accontentato Mourinho con il primo colpo di mercato, Tiago Pinto ora non vuole fermarsi. Vista la brutta sconfitta inflitta dal Milan, il general manager portoghese vuole regalare nuovi rinforzi allo Special One, con due priorità, un centrocampista e un centrale difensivo, viste le continue squalifiche dei difensori e le prestazioni altalenanti di Kumbulla, che Juric vorrebbe di nuovo con sè.

LEGGI ANCHE:

In attesa di Sergio Oliveira, che Mourinho ha chiesto espressamente al gm ex Benfica e che potrebbe arrivare alla Roma in prestito con diritto riscatto a 15 milioni di euro, nella rosa di Mourinho potrebbe esserci un nuovo difensore. Non è un mistero che a Tiago Pinto e al tecnico portoghese piaccia Sven Botman, centrale difensivo del Lille. Il giocatore olandese classe 2000 piace però anche a Milan e Newcastle, che sono pronte a scatenare un’asta per il difensore. L’agente del giocatore, Francesco Miniero, ha però recentemente confermato i contatti con la Roma e quanto la destinazione Italia non gli dispiacerebbe, per la gioia di Josè Mourinho.