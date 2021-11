Felix Afena-Gyan, incredibile retroscena: un club di A su di lui

L’agente del giocatore ha svelato un curioso episodio di mercato che riguarda un top club di A.

Felix Afena-Gyan ha stupito tutti. L’attaccante ghanese dopo la doppietta di ieri sera contro il Genoa è diventato il calciatore più giovane a segnare 2 reti nella stessa partita, conquistando non solo Mourinho ma tutti i tifosi giallorossi.

Il tecnico portoghese, che ha già lanciato l’attaccante ghanese contro il Cagliari ha trovato finalmente un’alternativa in rosa visto che ora Mourinho può fare affidamento su una seconda punta in più nel 3-5-2, modulo che ha portato la Roma ad essere più compatta e più equilibrata. Ieri si è rivisto Mkhitaryan dietro le punte, con El Shaarawy che ha fatto una grande partita a tutta fascia, anche se la scena l’ha rubata l’attaccante 2003.

L’agente del giocatore: “Milan interessato a lui”

L’agente del calciatore, Oliver Arthur, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb sottolineando la bella prova di ieri del giocatore, svelando un clamoroso colpo di mercato sfiorato. Queste le sue parole:

“Sono molto felice e orgoglioso di lui. Sapevo che avesse le qualità giuste anche se ha bruciato le tappe. La trattativa con la dirigenza giallorossa non è stata scontata, di solito i club italiani non usato gli slot per calciatori extracomunitari così giovani.

La Roma, nelle vesti di Morgan De Sanctis e Simone Lo Schiavo, hanno subito appprezzato il giocatore capendone subito il valore del ragazzo. Il Milan era un possibilità per lui visto che era sul calciatore anche se come ho già detto è difficile che in Italia si usano i propri slot per calciatori così giovani”.