Il classe 1991 potrebbe tornare alla Roma ma solo per una formalità. Al momento il riscatto del PSG appare complicato

L’infortunio di Bernat, sta permettendo ad Alessandro Florenzi di giocare con costanza con la maglia del PSG. Il calciatore di proprietà della Roma, da quando si è trasferito a Parigi, ha collezionato 24 presenze e messo a referto 2 gol e 1 assist. Il suo riscatto, però, al momento appare molto complicato. Il classe 1991 dovrebbe quindi fare ritorno nella Capitale a fine stagione.

Come riferito da Calciomercatoweb, il terzino destro potrebbe però restare in Italia. Per il sito di mercato, infatti, i giallorossi potrebbero imbastire una trattativa con la Juventus. Si pensa ad uno scambio con i bianconeri che offrirebbero il cartellino di Daniele Rugani. Quest’ultimo, dopo una deludente prima parte di stagione al Rennes, è stato mandato in prestito al Cagliari. La Roma ha bisogno di piazzare Florenzi, ritenuto al momento un esubero e tenendo conto che il suo contratto con il club giallorosso scade nel 2023. Uno scambio che alla fine potrebbe accontentare tutti.

Tra i romanisti in prestito c’è da ricordare che solo due di questi giocatori hanno un diritto di riscatto: Florenzi che il Psg può acquistare per 9 milioni e Under che il Leicester può acquistare per 25 milioni.

L’esterno destro, con un riscatto di 9 milioni, inizialmente sembrava destinato ad avere molte chance di rimanere a vestire la maglia del Psg anche in futuro. La proprietà sembra però avere qualche dubbio. Florenzi, fin qui, almeno per quello che ci hanno raccontato dalla Francia, ha convinto solo a metà. Sembrerebbe che alcuni tra i i giocatori più rappresentativi dello spogliatoio avrebbero detto alla dirigenza di considerare un buon giocatore l’esterno italiano, ma non all’altezza del Psg

Ma il giocatore in questa vicenda che vuole fare? Di sicuro rimanere a Parigi non gli dispiacerebbe, così come non gli dispiacerebbe un ritorno a casa. Ad una condizione però, cioè con un altro allenatore. E allora, ipotesi, se a Trigoria arrivasse Allegri e chiedesse Florenzi nella sua rosa, per il ventiquattro sarebbe molto più facile dimenticare la torre Eiffel.