Roma, rebus portiere: rientra Fuzato, due piste per gennaio

In casa giallorossa le prestazioni dei portieri hanno deluso e non poco le aspettative. Si cerca un sostituto

In questa stagione Antonio Mirante e Pau Lopez si sono alternati. Un’alternanza dovuta anche allo scarso rendimento che ha deluso e non poco Paulo Fonseca. Il mercato di gennaio è alle porte e la società potrebbe quindi intervenire. Come riferito da calciomercato.it, nella Capitale presto potrebbe tornarci il giovane brasiliano, Daniel Fuzato. Il classe 1997 è in prestito al Gil Vicente ma non è mai stato schierato. Tutto questo si potrebbe verificherà soprattutto con la cessione di Pau Lopez anche se sarà difficile piazzarlo considerando che la Roma ha investito 22 milioni di euro. Fuzato farebbe il secondo o il terzo, mentre per il ruolo di primo si pensa a Salvatore Sirigu del Torino e Marco Silvestri del Verona.