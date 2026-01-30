Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
venerdì, Gennaio 30, 2026
Calciomercato Roma, Gasperini chiede Sulemana: la società ha avanzato proposta alla Dea

Anna Rosaria Iovino
serie a enilive 2025 2026: roma vs milan
UN MEZZO SORRISO DI GIAN PIERO GASPERINI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Roma potrebbe arricchirsi di un colpo interessante. Gianpiero Gasperini ha intenzione di accogliere alla Roma Kamaldeen Sulemana. La dirigenza capitolina ha intenzione di accontentare il tecnico e ha chiesto informazioni per Kamaldeen all’Atalanta.

Calciomercato Roma, Sulemana vicino ai giallorossi

Il colpo di mercato della Roma con Sulemana potrebbe concretizzarsi senza troppo intoppi perché il giocatore ha trovato poco spazio in squadra dopo che Juric ha lasciato la Dea. L’Ad nerazzurro Luca Percassi, prima della partita contro l’Union Saint-Gilloise, ha ribadito che l’Atalanta prenderà in considerazione eventuali offerte per quei giocatori meno utilizzati fino a ora. Nella lista c’è anche Sulemana.

Le voci di mercato chiariscono che i giallorossi hanno avanzato una richiesta all’Atalanta che prevede un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. A breve si attende anche la risposta della Dea, che come ostacolo ai giallorossi avrebbe anche Ademola Lookman. La società bergamasca si priverebbe del giocatore solo in caso di permanenza di Ademola Lookman, sempre pronto a lasciare Bergamo. Anche il nigeriano, infatti, potrebbe salutare i nerazzurri in questa sessione invernale. L’Atalanta non intende cedere entrambi e sta ragionando sulle prossime mosse. Da Trigoria, intanto, è partita la proposta per l’ex Southampton.

