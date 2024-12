Calciomercato Roma, Ghisolfì segue Netz l Anche il Milan sul calciatore

I giallorossi si preparano al prossimo calciomercato. Infatti, alla Roma oltre a che a un terzino destro – che rimane comunque la priorità – ne serve anche uno sinistro che possa alternarsi a Angelino. Tra i tanti nomi spunta quello di Luca Netz del Borussia Monchengladbach.

Roma – Netz, le cifre dell’operazione

Il valore del classe 2003 è di circa 10 mln. Un prezzo accessibile alle casse della Roma, ma la cifra potrebbe aumentare considerando la concorrenza del Milan.

Sul tedesco ci sono anche i rossoneri, in cerca di rinforzi nella sessione invernale di mercato. Entrambe le squadre quindi sono interessate al calciatore, non reste dunque che aspettare gennaio per capire se Netz andrà a Roma o Milano, oppure resterà in Germania.