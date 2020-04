Calciomercato Roma, i giallorossi ci provano per il campione del mondo 2018

Calciomercato Roma, i giallorossi ci provano per Thomas Lemar

Secondo quanto riferito da fichajes.com, l’Atlético Madrid starebbe valutando la cessione di Thomas Lemar: esterno offensivo strapagato dai colchoneros, ma che non è mai riuscito a imporsi nell’undici titolare di Simeone.

Sulle tracce dell’esterno, secondo fonti interne a SportPaper, ci sarebbe già la Roma di Paulo Fonseca, che vorrebbe andare a completare un reparto offensivo già ricco di talenti.

Thomas in questa stagione ha totalizzato ventiquattro presenze fra Liga e Champions League, non riuscendo però ad effettuare né una rete, né tanto meno un’assistenza ad un compagno. In tal senso i giallorossi, data l’incognita del giocatore, opterebbero per la formula del prestito con diritto di riscatto.

Lemar ha bisogno di un cambio di casacca, ma, soprattutto, un cambio ambientale. Un calciatore tecnico ed elegante come lui, che ha davvero poco a che fare con la garra richiesta da Diego Simeone, potrebbe giovare della guida di un tecnico come Paulo Fonseca.