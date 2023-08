Calciomercato Roma, i giallorossi disposti a pagare l’ingaggio del belga

La situazione Lukaku rimane quella di 4 giorni fa, quando la Roma ha fatto un tentativo per il prestito, ma il Chelsea non ha aperto. L’attaccante è fuori dal progetto tecnico e solo se rimarrà senza squadra negli ultimissimi giorni, i Blues potrebbero aprire al prestito.

Calciomercato Roma, si fa sul serio per Lukaku

La Roma prenderà un altro attaccante e resiste il sogno Romelu Lukaku, ma solo se il Chelsea aprirà alla cessione in prestito senza obbligo di riscatto del belga. I giallorossi sarebbero anche disposti a pagare il 100% dello stipendio dell’attaccante. Al momento, però, il club inglese non ha ancora aperto a questa ipotesi e sta continuando a spingere per cedere il giocatore in Arabia, proposta al momento respinta dall’attaccante.