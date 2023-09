Calciomercato Roma, i giallorossi sfidano il Napoli per il centrocampista

La partita in trasferta contro il Genoa potrebbe non solo portare la prima vittoria della Roma fuori dall’Olimpico in questo inizio di stagione, ma rappresenta anche un’opportunità per monitorare da vicino Gudmundsson, obiettivo di mercato dei giallorossi. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, i capitolini avrebbero individuato nel calciatore il rinforzo perfetto per il proprio attacco.

Calciomercato Roma, duello con il Napoli per Gumdundsson

L’islandese è uno dei protagonisti della risalita in Serie A del Genoa e viene valutato tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Difficile pensare che egli possa andar via a gennaio, dato l’ottimo rapporto che lo lega a Gilardino e soprattutto con i tifosi del Grifoni. Su di lui però non c’è solamente la società giallorossa, bensì anche il Napoli, che lo segue da tempo.