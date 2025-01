Nonostante la sessione invernale non sia ancora terminata, non mancano le prime indiscrezioni per quello estivo. Infatti – come riporta il Messaggero – la Roma starebbe seguendo Balerdi del Marsiglia.

Roma, il prezzo di Balerdi

Il calciatore – fresco di rinnovo che lo lega ai francesi fino al 2028 – ha un prezzo di 20 mln. Una cifra importante per la Roma che però potrebbe sfruttare le prossime eventuali cessioni per fare cassa e acquistare il difensore.

Balerdi, il profilo del calciatore

Argentino, classe ’99, Leonardo Balerdi è uno dei giovani più interessanti del campionato francese. Cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors, Balerdi si è poi trasferito in Germania al Borussia Dortmund e successivamente al Marsiglia, dove – alla corte di De Zerbi – ha collezionato ben 17 presenze, scalando le gerarchie del club grazie alle sue qualità fisiche e alla sua eleganza difensiva.