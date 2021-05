Calciomercato Roma

La fine del campionato è vicina, la Roma potrebbe qualificarsi alla prima edizione della Conference League, la nuova competizione della UEFA. Basta non perdere l’ultima gara di campionato, quella contro lo Spezia, oramai già salvo per la prossima stagione. La Roma intanto si appresta all’inserimento di Mourinho, cosa che vedremo appena Fonseca chiuderà i conti domenica. Lo Special One già attivo sul mercato.

Calciomercato Roma, idea Matic dello United

Per la Roma del futuro Mou e Tiago Pinto hanno pensato a Nemanja Matic. Il serbo del Manchester United è un fedelissimo di Mourinho. Se quindi il portoghese chiama lui risponde presente. Anche perché quest’anno ha giocato davvero poco. Il centrocampista dei Red Devils ha un contratto che scade soltanto nel 2023 ed è valutato circa dieci milioni di euro. Mourinho, però, conta di riuscire a trovare la formula più favorevole possibile per portarlo a Roma a cifre inferiori. Considerando anche che quest’anno non ha giocato tantissimo.

Matic è un calciatore molto duttile e completo, fa della potenza fisica e della tenacia i suoi punti di forza. Il serbo è dotato anche di un piede sinistro molto preciso, sa verticalizzare con lanci lunghi ed è abile sia tecnicamente che nel gioco aereo, oltre che nei contrasti, possiede inoltre un buon tiro dalla distanza. Un giocatore perfetto per le esigenze di Mou.