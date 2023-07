Calciomercato Roma, in stand-by il rinnovo di Dybala

Paulo Dybala ha fatto la sua scelta: resterà nella Capitale con la Roma nonostante l’interesse di altre squadre, come l’Inter e alcuni club stranieri. La clausola da 12 milioni di euro, valida solo per l’estero, scade a mezzanotte del 30 luglio e Dybala non prenderà in considerazione nessuna offerta last minute per lasciare la Roma.

Calciomercato Roma, temporeggiamenti per il rinnovo di Dybala

Le trattative per il prolungamento del contratto inizieranno dopo la chiusura del mercato estivo, probabilmente nel mese di settembre. Nel frattempo, Dybala rimarrà con l’accordo attuale, che gli ha garantito 6 milioni di euro l’anno scorso, inclusi bonus individuali e di squadra. La Roma ha l’obiettivo di chiudere il rinnovo dell’argentino il prima possibile dopo la finestra di calciomercato estiva, evitando così possibili speculazioni riguardanti la sua permanenza. Con il rinnovo di contratto Dybala si legherà al club giallorosso almeno fino al 2025.