Calciomercato Roma, l’indiscrezione sul difensore: la verità dell’agente

Il difensore vicino alla Roma

Uno dei nomi più accostati alla Roma per il mercato è quello di Daniele Rugani.

Lo juventino era stato accostato alla Roma già nelle scorse finestre di mercato, a confermarlo proprio il suo agente, Daniele Torchia, in un’intervista per CMIT TV.

“Daniele è stato molto vicino alla Roma quando c’era Petrachi, ma la Juventus lo avrebbe dato via solo per un’offerta molto importante”.

Torchia dice che il calciatore era pronto per partire, ma l’affare con i giallorossi è poi saltato perché la squadra capitolina ha preferito virare su Chris Smalling.

Ad oggi, Rugani rimane uno dei nomi più vicini alla Roma e forse, per il mercato invernale, date le difficoltà nel trovare ricambi in difesa, potrebbe essere l’uomo giusto per i giallorossi.