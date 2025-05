Calciomercato Serie B: Pagliuca piace all’Empoli. Palermo su Inzaghi, D’Aversa o Aquilani per il Bari

Anche in Serie B è tempo di scelte tecniche, molti club cambieranno allenatore, ed una di queste è l’Empoli che lascerà andar via D’Aversa che è richiesto dal Bari, al suo posto potrebbe arrivare Pagliuca che dovrebbe rescindere il suo contratto con la Juve Stabia.

Il Bari oltre a D’Aversa, ha messo nel mirino l’ex tecnico del Pisa Alberto Aquilani, ma tutto si deciderà settimana prossima.

Il Palermo è in pressing su Inzaghi, che dovrebbe lasciare Pisa, per lui pronto un biennale con ozpione per il terzo anno.