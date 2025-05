Il TFN penalizza il Brescia di otto punti. Mazzata alla Lucchese

Il TFN si è pronunciato sulle penalizzazioni da comminare a Brescia e ad alcune squadre di Serie C, di seguito il comunicato ufficiale:

“IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE ha pronunciato, nell’udienza fissata il 29 maggio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28218 /1178pf24 25/GC/blp del 22 maggio 2025 nei confronti dei sigg.ri Massimo Cellino ed Edoardo Cellino, nonché nei confronti della società Brescia Calcio Spa, il seguente DISPOSITIVO DISPOSITIVO P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:- per il sig. Massimo Cellino, mesi 6 (sei) di inibizione;- per il sig. Edoardo Cellino, mesi 6 (sei) di inibizione;- per la società Brescia Calcio Spa, punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica, di cui 4 (quattro) da scontare nella corrente stagione sportiva e 4 (quattro) da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026. Così deciso nella Camera di consiglio del 29 maggio 2025”.

IN SERIE C – Inoltre, il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con 8 punti di penalizzazione il Trapani, da scontarsi nella prossima stagione. Sei mesi di inibizione per Valerio Antonini e sei per Vito Giacalone. Sanzioni anche per il Messina (-14) e Triestina (-9) e Lucchese (-14)