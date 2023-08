Calciomercato Roma, l’agente di Ibanez: “Ecco quale sarà il suo futuro”

Calciomercato Roma, Spinosi: “Ibanez resta a Roma”

Lodovico Spinosi, agente di Ibanez, ha parlato ai microfoni di TAG24 del futuro del suo assistito, segnalato come possibile partente. Spinosi ha dichiarato: “Sono solo chiacchiere, non c’è stata alcuna offerta al calciatore da parte del club inglese. Ho sentito delle voci di un interesse, ma non è seguito alcun atto concreto al momento”.

L’agente ha poi aggiunto: “Ibanez alla Roma sta benissimo e vuole rimanere, si sente stimato dall’allenatore e dai compagni. Lui è innamorato della città e della tifoseria, quindi vuole continuare a giocare con la maglia giallorossa. È totalmente concentrato negli allenamenti e nel dare il massimo per la squadra. Naturalmente qualora arrivasse un’offerta alla società la ascolteremmo”.