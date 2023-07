Ibanez: “Mourinho un bipolare nato, e vorrei Ancelotti ct. Osimhen difficile da marcare”

Ospite del programma Bola nas Costas su Rede Atlantida, Roger Ibanez, difensore della Roma e del Brasile, ha parlato del suo futuro, che potrebbe essere lontano dalla Capitale.

Ibanez: “Il derby a Roma è sentitissimo”

Chi fu la tua ispirazione?

“Non guardo molto calcio nella vita di tutti i giorni, neanche da piccolo. Mi fermo a guardarlo magari quando mio papà sta vedendo una partita, ma già vivo calcio tutti i giorni. Va bene così”.

Come è marcare Cristiano Ronaldo?

“Normale. Lui spazia molto lungo la linea dei difensori e devi stare molto attento, gli basta un pallone”.

Osimhen?

“Un attaccante tostissimo”.

Lautaro?

“Lui è il classico attaccante argentino, ti distrae in campo perché parla tutto il tempo con te”.

La Conference League e l’Europa League?

“L’abbiamo giocata sin dall’inizio con l’obiettivo di vincere come l’Europa League quest’anno. La Conference era una cosa grande per il club perché era la prima storica edizione di quella competizione. In Italia c’è la Serie A, la Coppa Italia e le coppe europee. Si pensa prima al campionato e se si arriva tra le prime quattro ci si qualifica in Champions, mentre se si arriva quinto o sesto si va in Europa League o Conference”.

Lo scudetto?

“Quello è il sogno di tutti i tifosi. La Roma è un club gigante, quindi già conosci la pressione che i tifosi ti metteranno perché sono molto passionali, quindi è normale. L’importante è dare il meglio per cercare di vincere”.

L’interesse dell’Internacional.

“Quando c’era Rodrigo Caetano come dirigente, l’Internacional aveva mostrato interesse per me. All’epoca giocavo nel Fluminense, ma il mio club non voleva prestarmi né cedermi a un altro club brasiliano”.

Come è José Mourinho?

“Sensazionale. Lui è divertente perché è un bipolare nato (ride, ndr): un giorno sorride e l’altro neanche può dirgli buongiorno. Se si vincono due partite di fila è pronto ad abbracciarti. Con lui parlo in portoghese”.

È il tipo di allenatore che manca al Brasile?

“La nazionale brasiliana è il massimo per un calciatore o un allenatore. È un posto difficile, un ct deve avere molto polso”.

Mourinho si adatterebbe alla nazionale brasiliana?

“Sì, facilmente”.

In Italia l’allenatore parla alla squadra in Italia, come fa un calciatore brasiliano come te a capire ciò che dice?

“All’Atalanta non c’era il traduttore, ho seguito lezioni di italiano e poi ho appreso la lingua anche grazie alla convivenza nello spogliatoio. Dopo un mese capivo tutto, ma parlarlo era molto più difficile. Ho iniziato a parlarlo fluentemente dopo 3/4 mesi. Nella Roma c’è il traduttore, entra in campo durante gli allenamenti e spiega il lavoro richiesto”.

L’attaccante più difficile che hai marcato?

“Non ce n’è solo uno, in Italia sono molto intelligenti tatticamente. Questa è la principale differenza tra il Brasile e l’Italia”.

Ti manca il calcio brasiliano?

“Dal punto di vista tecnico sì, ma per quanto riguarda la tattica no”.

Meglio vivere a Rio De Janeiro o a Roma?

“Rio De Janeiro”.

Chi sarà il prossimo ct del Brasile? Si parla di Carlo Ancelotti… Ne avete già parlato sul vostro gruppo WhatsApp?

“No, non abbiamo parlato di questo”.

Ancelotti è un ex Roma. Se ne parla anche lì del suo possibile incarico come ct del Brasile?

“Se ne parla in tutto il mondo. È un grandissimo allenatore, ma io non ho più notizie di voi”.

Anche Emerson ha giocato nella Roma.

“A Roma hanno giocato molti brasiliani e sono ricordati con grande piacere”.

Mourinho è nel gruppo WhatsApp dei calciatori della Roma?

“No, no (ride, ndr).

Mourinho ha ricevuto un’offerta importantissima dall’Arabia Saudita.

“Lui non ha commentato nulla. Solo lui conosce il suo futuro, ma tutti i tifosi della Roma vorrebbero che rimanesse ancora”.

In Conference League avete perso 6-1 contro il Bodo/Glimt. Tu eri in campo giusto?

“Sì, io e Rui Patricio. C’era anche Ola Solbakken, che ora è alla Roma. Fece due gol all’andata e uno al ritorno”.

Cosa fai per distrarti dal calcio?

“A mia moglie piace un ristorante in particolare, Zuma, è uno dei migliori a Roma. Fa una cucina orientale, sushi e carne”.

E i tifosi?

“Sono passionali, quando cammini per strada ti fermano e ti chiedono una foto o un autografo”.

L’inverno in Italia è freddo?

“Non ho mai giocato con la neve, ma ad esempio a Bodo facevano due gradi ed è stato terribile per i piedi e le orecchie. L’inverno in Italia è come quando giochi a Canela a luglio alle 9 di sera”.

Come è il derby tra Roma e Lazio? Non puoi girare per strada e vestirti con il colore celeste?

“Follia, è una cosa molto grande ed è sentitissimo. Io comunque evito di vestirmi di celeste a Roma”.

Ha giocato contro Lucas Leiva giusto?

“Sì”.

La più grande difficoltà che hai incontrato nella città?

“Il brasiliano accoglie chiunque a braccia aperte, mentre in Italia è più difficile: l’italiano è l’italiano e lo straniero è lo straniero”.