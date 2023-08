Calciomercato Roma, l’attaccante può essere Milik: le richieste della Juventus

Dodici i giorni che separano la Roma e l’inizio del proprio campionato, dodici come i milioni richiesti dal Santos (più bonus) per liberarsi della stella Marcos Leonardo. Continua il lavoro di Tiago Pinto per accontentare le richieste di José Mourinho che sta per iniziare il terzo dei tre anni di contratto con i giallorossi. Una ricerca che, dopo il ‘rifiuto’ di Morata e il passaggio di Gianluca Scamacca all’Atalanta, sta diventando una questione di primo fattore in casa Roma.

Calciomercato Roma, tentativo per Milik

Come anticipato è ormai nota la ricerca di un attaccante da parte della Roma. Tanti i nomi scritti e sentiti nell’ultimo periodo, partendo dai succitati Morata e Scamacca, passando per Arnautovic, Muriel e Zapata con l’apparentemente intramontabile trattativa che porterebbe il brasiliano classe 2003, Marcos Leonardo, a vestire giallorosso dalla prossima stagione. L’ultimo nome accostato alla causa capitolina rispecchia un ritorno di fiamma: Tuttosport, infatti, svela che tra i vari nomi sondati da Tiago Pinto c’è anche quello di Arkadiusz Milik, da poco riscattato a titolo definitivo dalla Juventus. Il general manager portoghese avrebbe avuto dei contatti con la società della Juve per chiedere informazioni sull’ex Napoli, ma la trattativa sarebbe terminata sul nascere a causa della richiesta di 15 milioni da parte dei bianconeri.