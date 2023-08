Calciomercato Roma, c’è l’ offerta per Matic. La proposta

Calciomercato Roma, Pinto gioca a rialzo per la vendita di Matic

In quest’ultima sessione di calciomercato davvero il tempo è denaro e sono i molti i club europei a guardare in casa azzurra. Uno dei club italiani nel mirino del Rennes è la Roma che ha ricevuto la prima offerta per Matic.

Calciomercato Roma, Pinto risponde al Rennes

Nelle ultime ore è arrivata la risposta della Roma al club francese sull’offerta messa sul banco per Nemanja Matic. Infatti se i Rosso Neri hanno offerto 3 milioni per il cartellino del giocatore, su Il Messaggero, emerge la risposta di Pinto che gioca a rialzo e chiede almeno 8 milioni. Un chiaro segnale sulla non volontà di vendere il giocatore.