Calciomercato Roma, Solbakken pedina di scambio: Pinto chiama il Bologna

Il centrocampista della Roma, Nemanja Matic, è ad un bivio. Il calciatore serbo ha ricevuto un’offerta molto allettante dal Rennes che ha dimostrato grande interesse per lui. Pinto, in caso di addio del serbo ha già pronto il sostituto, Nico Dominguez del Bologna. Ma non solo l’argentino è nel mirino giallorosso, infatti continua il pressing di Pinto per Arnautovic.

Calciomercato Roma, Dominguez per la mediana

Nel caso di addio del serbo, la Roma, continua a monitorare pure la questione centrocampista. Così nelle ultime ore, visto anche il “caso” Matic, ha preso quota la candidatura di Nico Dominguez del Bologna. Tanti i motivi per andare sull’argentino. In primis ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e quindi un prezzo relativamente accessibile sui 12-14 milioni di euro, che potrebbe calare con l’inserimento del cartellino di Solbakken. Il norvegese, altrimenti, potrebbe rientrare nella trattativa per Marko Arnautovic.