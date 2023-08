Calciomercato Roma, proposto l’attaccante: arriva dalla Serie A | Le ultime

Calciomercato Roma, si sonda Luis Muriel

Nuova idea per l’attacco in casa Roma: ad Arnautovic e Marcos Leonardo, che restano in cima ai gradimenti della società e del tecnico, Josè Mourinho, si sarebbe aggiunto il nome di Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta. Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb, i giallorossi avrebbero raccolto informazioni sul calciatore e sulla concreta possibilità di intraprendere una trattativa con il club bergamasco.

A favorire la trattativa potrebbe esserci la condizione contrattuale del calciatore, in scadenza a giugno 2024 con l’Atalanta e uno stipendio di 2 milioni di euro a stagione, rientrante nei parametri imposti dalla società. Dunque, la trattativa potrebbe andare avanti, non si escludono novità importanti nei prossimi giorni.