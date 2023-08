Calciomercato Roma, è fatta per Ibanez in Arabia: ai giallorossi 30 milioni di euro

Mourinho saluta Ibanez via social

Con un post su Instagram, Josè Mourinho, saluta Roger Ibanez. L’Al Ahli ha trovato l’accordo con il difensore brasiliano, soddisfacendo anche le richieste della Roma. L’intesa è stata trovata sui 30 milioni di euro e presto il giocatore volerà in Arabia Saudita. Intanto, Pinto, è al lavoro per investire subito questi soldi in un possibile attaccante.

Calciomercato Roma, è il momento dell’attaccante

Con l’uscita di Ibanez, la Roma, ha finalmente un tesoro da poter reinvestire. Come ribadito da Mourinho, nell’intervista concessa al Corriere delle Sport, l’urgenza rimane l’attaccante. L’allenatore portoghese ha fatto capire di volere Morata e vedremo se la società, avendo monetizzato, accontenterà le richieste del proprio tecnico.