Calciomercato Roma, nuova idea per la difesa: Ibanez verso l’Arabia

La Roma continua a rilento le sue manovre di mercato. Il gm Tiago Pinto sta cercando di sistemare ogni tassello al punto giusto, ma è in netto ritardo sugli acquisti. Infatti il compito del manager portoghese è quello di creare una rosa più forte e competitiva ma per farlo bisogna velocizzare i movimenti di mercato. L’uscita di Ibanez, verso l’Arabia Saudita, sembra ormai cosa fatta perciò il gm giallorosso dovrà trovare un sostituto al più presto.

Calciomercato Roma, Kabak per la difesa

La Roma valuta un difensore per rimpiazzare Ibanez, vicino alla cessione in Arabia Saudita. Il club non è andato oltre il sondaggio esplorativo per il classe 2000 dell’Hoffenheim, che chiede una cifra intorno ai 15 milioni di euro per lasciarlo partire.