Begraoui beffa la Roma al 90′. Non basta una perla di Dybala

Primo ko per i giallorossi

Finisce 2-1 l’amichevole tra Tolosa e Roma. La squadra francese passa subito in vantaggio al 5′ grazie ad una disattenzione della difesa giallorossa, con Dallinga che batte Rui Patricio. Al 26′ arriva il pareggio della Roma con una perla di Paulo Dybala, che uscirà poi per infortunio(nulla di grave per il calciatore argentino che lascia il posto a Pellegrini).

Roma KO, c’è tanto da lavorare

Tanti i cambi nella ripresa per la formazione di Mourinho: dentro Svilar, Mancini, Spinazzola ed El Shaarawy per Rui Patricio, Ndicka, Zalewski e Aouar. Diverse le occasioni per parte anche se è la squadra francese al 90′ a beffare i giallorossi con Begraoui che batte Svilar da due passi.