Calciomercato Roma, se parte Matic c’è il sostituto: Mourinho fa due nomi

La Roma sta già riflettendo sul possibile sostituto di Matic. Il centrocampista serbo è ricercato dal Rennes e nel caso decidesse di andare via, Pinto non vuole farsi cogliere impreparato. È stata un’estate ricca di colpi low cost a Trigoria e i nomi su cui si pensa per il dopo Matic potrebbero cavalcare quell’ora lì.

Un ex Juve nella lista delle preferenze

In caso di partenza del serbo, Mourinho ha pensato a Leandro Paredes. L’argentino potrebbe prendersi in mano le chiavi del centrocampo ma prima c’è da superare la richiesta del PSG. Il secondo nome è Florentino per cui il Benfica chiede almeno 25 milioni di euro. Resta sullo sfondo Dominguez che costerebbe comunque non meno di 15 milioni.