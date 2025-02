Calciomercato Roma, lavori in corso per il riscatto di Saelemakers

La Roma in trattativa con il Milan per l'acquisto definitivo

Si scalda la pista per Saelemakers. Come riportato da Calciomercato.com, la Roma punta al riscatto dell’esterno belga, per rinforzare il fronte offensivo.

Saelemakers, le richieste del Milan

A Milanello valutano il classe ’99 ben 25/30 mln. Una cifra fin troppo impattante per le casse della Roma. Un opzione potrebbe essere uno scambio tra prestiti fra Abraham e Saelemakers con un offerta economica a favore del club capitolino. Il Milan d’altronde non gradisce questa ipotesi. Inoltre, Coinceicao apprezza il calciatore e gradisce averlo alla sua corte per la prossima stagione.

Dunque l’operazione è in salita, ma non è detto che la Roma non riesca a sbloccare la trattativa.