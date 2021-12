Calciomercato Roma, Mou ne punta due: rinforzi da Champions

La Roma di José Mourinho continua il suo cammino alla ricerca del quarto posto che varrebbe l’accesso alla prossima Champions League, il tecnico portoghese, dopo una prima metà di stagione densa di emozioni che hanno portato il club capitolino a vivere di alti e bassi, sembra aver trovato la cosiddetta quadratura del cerchio adatta ad affrontare al meglio il proseguo della stagione.

In tal senso il ds Tiago Pinto sta lavorando alacremente per garantire allo ‘special one’ alcuni acquisti di qualità per rimpolpare una rosa che necessita di rinforzi per affrontare con maggiore sicurezza il cammino in Italia ed in Europa.

Nelle settimane precedenti si era sondata la disponibilità dell’ex Milan Diogo Dalot, relegato in panchina dall’ex tecnico del Manchester United, Solskjaer, ma che con Rangnick sembra aver ritrovato la possibilità di giocarsi le sue chance coi ‘red Devils’, ecco quindi che in seguito è stato proposto al club capitolino l’udinese Stryger Larsen, ma il danese non sembra scaldare il cuore della società che monitora diversi profili nell’out basso di destra, utili per fare rifiatare il sempre presente Karsdorp; Pedersen del Feyenoord, Henrichs del Lipsia e Sarr del Bayern sembrano essere i primi nomi sulla lista che verranno sondato nei prossimi giorni. Ma non solo, anche il centrocampo è un settore da rinforzare per i giallorossi, Corentin Tolisso era stato messo nel mirino dei giallorossi, ma il francese sembra orientato a trasferirsi a Madrid sponda Real, ecco che quindi si profilerebbe un colpo dai costi più contenuti ma potenzialmente comunque interessante: Florian Grillitsch dell’Hoffenheim è infatti in scadenza col club tedesco il prossimo giugno, e potrebbe lasciare i teutonici per un minimo indennizzo già nella vicina finestra di mercato, il nazionale austriaco sarebbe stuzzicato dall’idea di confrontarsi nel campionato italiano e di giocarsi le sue carte in un club di alta classifica come la Roma, nei prossimi giorni si attendono sviluppi inerenti alla trattativa.