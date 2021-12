Mercato Roma, Conte sull’obiettivo giallorosso

Ci vorranno più di 15 milioni di euro

Nel mirino di Tiago Pinto continua a esserci un centrocampista per completare, numericamente, la mediana giallorossa. Tra i tanti nomi che sono stati fatti nelle ultime settimane, uno di quelli che aveva preso più quota era quello di Florian Grillitsch, centrocampista austriaco in forza all’Hoffenheim. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, però, su di lui avrebbe messo gli occhi anche il Tottenham di Antonio Conte per il mercato di gennaio.

Grillitsch è un titolare fisso della squadra tedesca da diverso tempo e, a 26 anni, sembra nel pieno della carriera e pronto ad abbracciare sfide ambiziose. Non è l’unico nome per il centrocampo della Roma, ma il suo profilo è sicuramente uno dei più interessanti. Per convincere l’Hoffenheim non serviranno meno di 15 milioni, ma ora che la concorrenza è aumentata bisognerà avere argomenti convincenti anche con il giocatore.