Calciomercato Roma, obiettivo a sorpresa: il nome per la fascia

Nuovo nome per il ds Tiago Pinto

Il mercato di gennaio si avvicina e Mourinho ha bisogno di nuovi rinforzi a cominciare dal girone di ritorno.

Il tecnico portoghese ha chiesto un centrocampista in mezzo al campo e un nuovo terzino destro come vice Karsdorp che andrà a prendere il posto di Reynolds, che andrà in prestito a giocare.

Roma, spunta Sarr per la fascia

Sono tanti i nomi che piacciono in casa giallorossa per il ruolo di terzino destro. Piacciono infatti sempre Dalot, Bereszynski e Pedersen che però hanno situazioni diverse di mercato.

In queste ore è spuntato un nuovo nome sulla lista di Tiago Pinto. Si tratta di Bouna Sarr, terzino destro di proprietà del Bayern Monaco che fino ad ora ha collezionato 10 presenze e che potrebbe partire anche in prestito, soluzione gradita sia al club tedesco e ancor di più alla Roma.