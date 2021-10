Cavani obiettivo della Roma di Mourinho

Dalla Spagna arrivano timide conferme, secondo indiscrezioni Mourinho avrebbe sondato personalmente la possibilità di arrivare a Cavani. La punta del Manchester secondo il tecnico portoghese risponde all’identikit del giocatore esperto e di qualità in grado di far fare il salto di qualità ai giallorossi.

Mourinho chiama Cavani, il portoghese vuole lui

Il problema numero 1 è l’ingaggio, Cavani dovrebbe accettare una sostanziale riduzione per sposare il progetto giallorosso, magari in cambio di un accordo pluriennale nonostante la non giovanissima età del centravanti. Mourinho chiama Cavani, l’attaccante risponderà presente?