Lo special one ha scelto l'attaccante ideale, il bomber pronto a tornare in Serie A

Mourinho ha scelto Cavani, è l’obiettivo dei giallorossi

L’ex attaccante del Napoli, ora al Manchester United obiettivo numero 1 della Roma di Mourinho. Il tecnico portoghese, come riporta todofichajes.com avrebbe contattato l’attaccante ex Napoli per convincerlo ad accettare la destinazione Roma. L’arrivo di Cristiano Ronaldo ed il momento non certo esaltante dello United potrebbe far vacillare il centravanti.

Cavani obiettivo di Mourinho

Mourinho ci prova, Cavani già in estate era stato segnalato dallo special one come rinforzo ideale per la sua Roma, l’ostacolo maggiore probabilmente l’ingaggio da top player dell’attaccante dell’Uruguay, ma un ritorno in Serie A ed un ruolo da protagonista potrebbero esser da stimolo. Mou ci prova, parola a Cavani. Pinto e United permettendo…