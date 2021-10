Calciomercato Roma, Mourinho punta sul centrocampista spagnolo

Mourinho, occhi puntati su Ceballos

Il centrocampista dei blancos Dani Ceballos sul taccuino si Josè Mourinho. Il tecnico portoghese avrebbe in mente il calciatore del Real Madrid come rinforzo per la sua Roma, pronto per lui il ruolo da play nell’11 giallorosso. Reduce da un infortunio accusato durante le Olimpiadi di Tokyo, il calciatore gradirebbe la destinazione ed il possibile ruolo da titolare, cosa che probabilmente non avrebbe garantito in casa dei blancos. Un’idea che potrebbe diventare realtà.

(elnacional.cat)