Calciomercato Roma, Mourinho vuole l’attaccante | Il prezzo spaventa Tiago Pinto

Mentre la Roma è pronta a radunarsi in vista della prossima stagione, Tiago Pinto sta studiando i vari profili per l’attaccante che Josè Mourinho ha richiesto in sostituzione dell’infortunato Abraham: uno dei nomi preferiti dallo Special One, è quello di Folarin Balogun, attaccante statunitense classe 2001 di proprietà dell’Arsenal.

Calciomercato Roma, per Balogun l’Arsenal chiede 60 milioni

Come riportato dal Mirror, è altamente complicato che Balogun possa sbarcare a Roma o anche solo in Serie A. I Gunners sono disposti a cederlo ma solo per una cifra monstre: l’Arsenal vuole quasi 60 milioni di euro, prezzo considerato fuori budget dalle parti di Trigoria.