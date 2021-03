Roma, affare Musso: la contropartita per convincerne l’Udinese

La Roma tenta l’assalto per Musso dell’Udinese e Tiago Pinto potrebbe inserire Carles Pérez nella trattativa per convincere la famiglia Pozzo

Tiago Pinto, nuovo general manager della Roma, sta lavorando in maniera molto serrata in vista della prossima stagione. Il portoghese, però, si ritrova in una situazione molto difficile per pianificare il futuro. Il grande nodo da sciogliere è quello legato al contratto di Paulo Fonseca. L’allenatore è arrivato nella Capitale nel 2019 e finora ha totalizzato 87 panchine contraddistinte da 48 vittorie, 16 pareggi e 23 sconfitte. Il grande obiettivo della proprietà è quello di tornare in Champions League già in questa stagione e al momento, escludendo il campionato, l’unica strada percorribile è quella di vincere l’Europa League. Con il mancato approdo nella Coppa più importante d’Europa, Fonseca lascerà la Capitale. Il contratto infatti sarà rinnovato in automatico solamente con la qualificazione in Champions. Anche il mercato inevitabilmente prenderà una piega diversa ma ci sono situazioni che devono essere risolte indipendente da chi si siederà sulla panchina. Tra queste, spicca la ricerca di un nuovo portiere poiché Pau Lopez e Mirante non convincono.

Calciomercato Roma, Carles Pérez per convincere l’Udinese

L’arrivo di un nuovo portiere alla Roma sembra essere una cosa molto sicura. In questi mesi le valutazioni fatte sono state davvero tante e alla fine la scelta sarebbe ricaduta su Juan Musso dell’Udinese. L’argentino sembrerebbe essere il profilo giusto e in estate tenterà l’assalto. I friulani per la cessione chiedono quasi 30 milioni di euro, cifra molto alta e importante. Dalla Spagna, il portale Todofichajes, ha riferito come la dirigenza giallorossa stia pensando di inserire una contropartita per abbassare le pretese economiche. Il profilo che potrebbe rientrare nella trattativa è lo spagnolo Carles Pérez, classe 1998 ed ex Barcellona. In maglia giallorossa l’ex canterano non è riuscito ad imporsi, in una stagione e mezza ha totalizzato 41 presenze e messo a referto 4 gol e 4 assist. Il prezzo del suo cartellino dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro.