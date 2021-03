Calciomercato Roma, è fatta per il nuovo portiere

E' Juan Musso dell'Udinese il prescelto per la prossima stagione. In Spagna parlano di un accordo raggiunto con il giocatore

Fonti spagnole parlano di una trattativa ormai in dirittura d’arrivo con la Roma che avrebbe individuato il portiere della prossima stagione

La gara di ieri sera la Roma ha dimostrato, ancora una volta, di avere delle problematiche negli scontri diretti. All’Olimpico la squadra di Paulo Fonseca è stata battuta per 0-2 dal Napoli; una sconfitta pesante che mette i giallorossi in una situazione molto complicata. L’obiettivo, infatti, è quello di tornare in Champions League ma al momento il distacco dal 4° posto occupato dall’Atalanta è di 5 punti. Il piano B diventa quello di vincere l’Europa League; la Roma è l’unica superstite italiana nelle coppe e l’eventuale vittoria permetterebbe di disputare la prossima Champions League. Anche l’allenatore si gioca tutto. Il suo futuro è appeso ad un filo, anzi alla Champions. Infatti, il suo contratto è in scadenza e il rinnovo scatterà in automatico solamente con la qualificazione nella coppa più importante d’Europa.



Calciomercato Roma, è fatta per Musso dell’Udinese

Nella stagione travagliata della Roma, la questione portiere è sempre stato un grande problema. L’alternanza Pau Lopez-Mirante non ha portato a grandi risultati considerando soprattutto le prestazioni del primo che sono state abbastanza deludenti. In questa stagione l’ex Betis ha disputato 18 partite in Serie A e ha incassato 23 reti. Solamente in 4 occasioni la propria porta è rimasta inviolata. I dirigenti giallorossi da mesi sono alla ricerca di un estremo difensore affidabile in vista della prossima stagione e sembra che la scelta sia ricaduta su Juan Musso dell’Udinese. L’argentino, insieme a Cragno del Cagliari, è uno dei profili che piace ormai da tempo.

Secondo quanto riferito da Todofichajes, la Roma avrebbe addirittura raggiunto un accordo con l’entourage del giocatore. Resta da convincere l’Udinese che per la cessione chiede almeno 30 milioni di euro mentre la Roma è disposta ad offrirne 20. La sensazione è che si potrebbe arrivare ad una soluzione che possa accontentare le parti visto che lo stesso Musso ha già deciso il suo futuro. Tiago Pinto in queste settimane ha accelerato i tempi soprattutto dopo un’annata compromessa e non poco dalle prestazioni dei due portieri.