Calciomercato Roma, nuova idea di Mourinho | Difensore in arrivo

Nacho Fernández obiettivo della Roma

Josè Mourinho vuol regalare esperienza alla sua Roma, l’ultima idea del tecnico portoghese risponde al nome di Nacho Fernàndez, meglio noto come Nacho. Il 31enne difensore spagnolo piace allo special one, giocatore di grande esperienza in grado di garantire solidità difensiva e temperamento.

Roma, l’indiscrezione sul difensore

Nacho potrebbe dire si a Mourinho e decidere di sposare la causa Roma, rilanciarsi nella capitale potrebbe esser di grande stimolo, i giallorossi si garantirebbero quell’esperienza che in tante occasioni risulterrebbe più che utile alla giovane Roma di Josè Mourinho.