Calciomercato Roma, ritorna di fiamma per il centrocampista del Cagliari

Fonseca è alla ricerca di un centrocampista di qualità per la sua Roma. Torna di moda Nandez del Cagliari

Nahitan Nandez è ancora nella lista dei desideri della Roma. L’uruguaiano, già accostato alla Roma nelle ultime sessioni di mercato, sarebbe considerato il rinforzo ideale per rinforzare la mediana. I giallorossi in quella zona del campo stanno faticando e non poco, anche a causa dei molti infortuni. Tra gli ultimi Jordan Veretout; quando non c’è la mancanza del francese in mezzo al campo si fa sentire considerando soprattutto che l’ex Fiorentina rappresenta il fulcro e il cuore del gioco. Per questo motivo Fonseca ha bisogno di un giocatore che possa svolgere le stesse mansioni oppure che possa affiancarlo. Il primo nome resta quello di Nandez del Cagliari. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com nelle ultime ore sono ripresi i contatti con l’agente dell’uruguaiano con la Roma vorrebbe portarlo nella Capitale già a gennaio. L’affare resta al momento difficile, più probabile che possa arrivare in estate. La Roma comunque ci proverà.