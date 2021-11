Calciomercato Roma, no secco alla Juve per Ramsey: Mou vuole solo lui

Roma: l’obiettivo è chiaro

Uno degli obiettivi principali della Roma per la sessione di mercato invernale è un centrocampista.

La Juve ha proposto ai giallorossi Ramsey, ma la società è molto dubbiosa, soprattutto per le sue scarse condizioni fisiche.

La Roma sembra piuttosto concentrata su un altro obiettivo fisso da mesi, Denis Zakaria.

Il centrocampista è in scadenza con il Borussia Monchengladbach a giugno 2022 e sembra esserci un accordo con Tiago Pinto per un contratto di 4 anni per 2,5 milioni a stagione.

Se la Roma vuole effettivamente chiudere con lo svizzero dovrà accelerare le trattative perché, secondo quanto riporta Leggo, è nato interesse per lui anche nella Juventus e nel Dortmund.