Calciomercato Roma, non solo Zapata anche Leonardo si allontana

Se per alcuni club le trattative sembrerebbero essere ad un passo dallo step finale, per altri club queste ultime ore di calciomercato, starebbero mandando in fumo alcuni progetti. Uno di questi casi riguarderebbe la Roma. Non solo Zapata è sfumato ma sembrerebbe allontanarsi anche Leonardo.

Calciomercato Roma, Leonardo sempre più lontano da Trigoria

Marcos Leonardo non arriverà nei prossimi giorni, perciò la Roma, sembrerebbe essere all’opera per cercare di bloccare il giocatore almeno per gennaio. Ma i “giorni della merla” potrebbero essere non blindati per i giallorossi dato che, stando a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, sembrerebbe che sul giocatore brasiliano ci sia anche il Manchester United. Il club inglese sarebbe pronto ad offrire 20 milioni più 5 di bonus. Il gm portoghese deve accelerare i tempi per chiudere in fretta l’operazione.