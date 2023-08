Calciomercato Roma, ecco la punta: arriva dalla Germania

Finalmente un attaccante per Mou

La Roma continua la caccia all’attaccante da affiancare a Belotti in modo da poter infoltire il reparto. Pinto ha mancato tutti gli obiettivi che i giallorossi si erano predisposti e, dopo Zapata, si è dovuto pensare per forza ad un’occasione last minute. La società giallorossa a messo a segno un colpo dalla Germania, precisamente dal Bayer Leverkusen.

Calciomercato Roma, Azmoun sarà il nuovo attaccante

Nella nottata la Roma ha fatto un vero e proprio blitz in Germania, dal Leverkusen, per chiudere Sardar Azmoun. L’attaccante iraniano è il profilo giusto scelto per Mourinho, che aspirava a ben altro. I club stanno discutendo dei dettagli, ma l’operazione si farà.