Calciomercato Roma – La difesa della Roma può contare su validi elementi ma, nonostante ciò, per la prossima stagione la dirigenza sembra essere intenzionata ad acquistare un nuovo difensore. Ai giallorossi piace molto Matteo Lovato dell’Hellas Verona ma non è l’unico giocatore in questo ruolo presente sul taccuino di Tiago Pinto.

Il dirigente portoghese oltre che a lavorare sul fronte rinnovi – tra i tanti, i contratti di Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini -, si sta impegnando nel trovare il giusto rinforzo difensivo da regalare a mister Fonseca.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Lazio, difensore cercasi: rinforzo a parametro zero

Calciomercato Roma: nuovo obiettivo per la difesa

Secondo quanto riportano fonti spagnole, i capitolini sono nuovamente sulle orme di German Pezzella, il difensore classe 1991 della Fiorentina. Il giocatore non vuole proseguire la sua carriera in maglia Viola e secondo la rosea a fine stagione sarà lasciato libero di scegliere il proprio futuro. Roma e Napoli sono i due club interessati a lui, ma per aggiudicarselo servirà un’offerta da 15 milioni.