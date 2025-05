Lazio, fissato l’incontro tra il club e Gattuso

Tempo di cambiamento in casa della Lazio. Con la mancata qualificazione alle coppe europee difficilmente Baroni continuerà ad allenare i biancocelsti. Considerando l’imminente esonero del tecnico toscano, Lotito e Fabiani stilano la lista dei possibili sostituti tra i quali spicca Gennaro Gattuso.

Lazio, Gattuso preferito da Lotito

Come riporta SportMediaset, il presidente biancoceleste avrebbe fissato un primo meeting con Gattuso per capire la fattibilità di una eventuale operazione che porterebbe l’allenatore a tornare in Italia per allenare la Lazio.

In realtà, il tecnico calabrese, sondato anche dal Torino, sembra essere una delle preferenze del presidente Claudio Lotito. Per i granata, diversamente, potrebbe aprirsi l’ipotesi Baroni, dopo il sempre più probabile esonero da parte della Lazio.

In questo modo Gattuso sembra essere il preferito dal presidente biancoceleste, anche rispetto a un eventuale Sarri-bis, opzione preferita dal direttore sportivo Fabiani.

Per adesso, però l’operazione resta nel campo delle ipotesi, non resta quindi che aspettare l’incontro tra le due parti per comprendere le volontà di Gattuso e del club biancoceleste.