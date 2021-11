Calciomercato Roma, obiettivo nuovo per il centrocampo | C’è l’offerta

La Roma vuole Bereszynski

Nome a sorpresa per il centrocampo della Roma. Come riporta La Repubblica lo Mourinho avrebbe messo nel mirino Bartosz Bereszynski. Il centrocampista della Sampdoria ha personalità ed esperienza rappresentando l’uomo giusto per i giallorossi. Titolare della Polonia, il contratto con i blucerchiati scade nel 2023 e a gennaio i giallorossi potrebbero portarlo a Trigoria per 6-7 milioni di euro.

Bereszynski piace a Mourinho e alla dirigenza giallorossa, esborso economico alla portata e giocatore che ha dimostrato di poter dire la sua in Serie A. Un nome nuovo che forse non scalda il cuore dei tifosi ma che in mano ad un tecnico esperto come il portoghese potrebbe rappresentare il colpo dal cilindro.