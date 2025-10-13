Calciomercato Roma, occhi su Soumaré

Il futuro di Soumaré sembra essere lontano. Il calciatore francese sembra essere fuori dal progetto del Leicester City. Secondo SportsBoom, il club inglese vorrebbe cedere il classe ’99 a una cifra vicina ai 10 milioni e la Roma potrebbe sfruttare questa situazione.

Roma, il contratto di Soumaré

Il mediano ha sempre più un ruolo marginale nelle gerarchie della squadra inglese e il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno. Motivo per cui il Leicester city vorrebbe cedere quanto prima il calciatore per cercare di guadagnarci il più possibile. Dal suo canto la Roma sembrerebbe interessata a Soumaré ma occhio alla concorrenza. Anche Monaco e Siviglia sarebbero sulle traccie del giocatore.