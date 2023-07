Calciomercato Roma, per Scamacca si può chiudere: il West Ham accetta il prestito

Con l’Inter in pressing su Alvaro Morata, che dopo aver detto di sì a Mourinho si è visto costretto ad aprire ai nerazzurri, vista l’impossibilità della Roma chi chiudere l’affare in tempi ragionevoli con l’Atletico Madrid, il club capitolino, salvi clamorosi rilanci per l’attaccante spagnolo, torna ad approfondire i discorsi riguardanti Gianluca Scamacca, andato a segno oggi da subentrato nell’amichevole vinta contro il Tottenham.

Calciomercato Roma, per Scamacca il West Ham propone un prestito oneroso con obbligo condizionato

Il West Ham, forte della cessione di Declan Rice, avrebbe aperto alla possibilità di liberarsi del proprio attaccante, Gianluca Scamacca, in prestito oneroso con obbligo condizionato a determinate circostanze, tra cui il numero di presenze e la qualificazione in Champions League. Lo stipendio dovrebbe essere di circa 2,5 milioni netti a stagione.