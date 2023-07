Calciomercato Inter, tutto su Morata | Presentata la prima offerta

L'Inter prova ad accelerare per Morata

L’Inter deve reagire in fretta sul mercato dopo lo sgarbo di Romelu Lukaku: i nerazzurri vogliono regalare a Simone Inzaghi un attaccante da affiancare a Lautaro e Marcus Thuram. Il preferito dei nerazzurri è Balogun, ma nelle ultime ore Marotta sta intensificando i contatti per Alvaro Morata.

Calciomercato Inter, presentata offerta da 15 milioni all’Atletico Madrid

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi i procuratori di Morata avranno un meeting con l‘Inter per provare a capire la disponibilità dei nerazzurri di portare lo spagnolo a Milano. Dall’incontro l’entourage di Morata uscirà con una prima offerta da 15 milioni di euro che probabilmente verrà rifiutata dall’Atletico, ma che sarà l’inizio di una trattativa che andrà avanti. L’ex Juventus ha già dato il suo ok al trasferimento all’Inter, l’Atletico vuole i 20 milioni della clausola.